Esplosione a Pozzuoli, pompieri ancora sul posto: “E’ stato difficile domare le fiamme”

Fiamme spente, in corso il raffreddamento e la messa in sicurezza

POZZUOLI – Una notte da incubo quella appena passata a Pozzuoli dove poco dopo la mezzanotte, in via Fascione, si è sviluppato un incendio all’interno della centrale elettrica. Un’esplosione impressionante e poi le fiamme, altissime, e il fumo denso e nero che hanno ricoperto tutta la città. Per circa 32 minuti, due blackout consecutivi hanno colpito l’intera città.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, Carabinieri, Polizia municipale e i tecnici dell’Enel. L’incendio è andato avanti per tutta la notte nonostante i numerosi interventi per domare le fiamme che hanno interessato, in particolare, un trasformatore collegato a serbatoi d’olio.

Grande paura tra i residenti, molti dei quali sono scesi in strada. E’ risultato problematico domare le fiamme, che per qualche ora hanno avvolto l’intera struttura. Sul posto ancora squadre di vigili per controllare il rogo. Tecnici e personale dell’azienda elettrica sul posto per verificare i danni e consentire la continuità del servizio.

“Fiamme spente, in corso il raffreddamento e la messa in sicurezza”, fanno sapere i vigili del fuoco su Twitter.

