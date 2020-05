By redazione

L’uomo è stato anche denunciato per falsa attestazione sull’identità a Pubblico Ufficiale

Evade dai domiciliari “per andare in spiaggia a fare un bagno”: arrestato





NAPOLI – Ieri pomeriggio gli agenti del commissariato Bagnoli, durante il servizio di controllo del territorio, hanno notato in via Nisida un uomo all’esterno di un chiosco.

I poliziotti lo hanno controllato e, nonostante l’uomo abbia dichiarato false generalità, hanno accertato che era sottoposto al regime degli arresti domiciliari e si era allontanato “per andare in spiaggia a fare un bagno”.

Patrizio Barreca, 55enne napoletano, è stato arrestato per evasione dagli arresti domiciliari e denunciato per falsa attestazione sull’identità a Pubblico Ufficiale.