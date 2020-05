Facebook down, impossibile pubblicare i post: la spiegazione

NAZIONALE – Facebook down a partire dalle 10.45 del 21 maggio. Il problema, segnalato da molti utenti del social network riguarda la pubblicazione di post e contenuti sulle pagine, mentre il problema sembra al momento minimo per i profili personali. Le segnalazioni arrivano da ogni parte del mondo, ma al momento da parte di Facebook non c’è stata alcuna dichiarazione ufficiale se non l’avviso di un problema in risoluzione che appare ogni qualvolta si provi a pubblicare un post sulle pagine: Si è verificato un problema. Stiamo lavorando il prima possibile per risolverlo.

Boom di segnalazioni sul sito Downdetector che monitora il funzionamento delle piattaforme social. Dalla mappa in tempo reale risulta un disservizio concentrato soprattutto in Regno Unito, Belgio e Polonia. In Italia il down sembra essere a macchia di leopardo: Lazio, Calabria, Piemonte e Lombardia le Regioni più coinvolte.

