Falsa dichiarazione dei redditi, sequestro da 1,2 milioni ad una società nel casertano

By redazione

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Sequestro preventivo di beni fino a un valore di 1,2 milioni di euro per la Promotek, società attiva nel commercio di articoli elettronici, con sede operativa a Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta. I finanzieri della Compagnia di Capua, su delega della procura sammaritana, hanno eseguito il decreto di sequestro delle disponibilità finanziarie della srl nonché del patrimonio personale dei rappresentanti legali pro-tempore fino a concorrenza delle imposte sottratte alle casse dello Stato.

Il sequestro preventivo è stato emesso dal gip del tribunale di Santa Maria Capua Vetere a conclusione di una verifica fiscale svolta dalla Guardia di finanza che portò alla denuncia dei titolari della società. Secondo i magistrati, avrebbero indicato nelle dichiarazioni dei redditi, relative agli anni 2016 e 2017, redditi inferiori a quelli effettivi per circa un milione e mezzo di euro nonché costi fittizi derivanti da fatture per operazioni inesistenti emesse da società compiacenti per oltre 100mila euro, al fine di ridurre l’ammontare del reddito da tassare.

Dagli accertamenti svolti è emerso che la Promotek – scrive in una nota il procuratore Maria Antonietta Troncone – contabilizzava anche costi relativi ad acquisti di merce da una società è risultata essere evasore totale – assolutamente non inerenti rispetto al suo oggetto sociale che poi rivendeva nella stessa giornata con una percentuale di ricarico minima, pari a circa l’1%, ma in completa evasione di imposta. Un meccanismo fraudolento che ha consentito alla società di abbattere illecitamente il carico fiscale e di poter praticare sul mercato prezzi di vendita decisamente più competitivi così da contrastare i concorrenti onesti.