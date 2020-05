REGIONALE – Fase 2, assalto alla Cumana: fermati 80 passeggeri privi di mascherina e biglietto.

Questa mattina, con l’avvio della Fase 2, la Cumana è stata presa d’assalto da centinaia di persone, molte delle quali prive di mascherine protettive. Circa 80 persone, infatti, sono state fermate alla Stazione di Licola perché privi dei dispositivi di protezione e del biglietto. Altri, purtroppo, sono riusciti a salire ma. giunti alla Stazione di Montesanto, sono scesi di corsa per eludere i controlli.

A denunciare gli episodi di stamani, il sindacato Usb: “A bordo dei treni EAV – dichiara Adolfo Vallini – zero controlli e zero distanziamento sociale: sono centinaia i passeggeri che stamattina sono stati costretti a viaggiare ammassati a bordo del treno della Cumana partito da Licola verso le 7,00 e giunto nella stazione di Montesanto alle 7,50. Problemi anche su Corso Secondigliano: bus pieni e fermate saltate. Zero controlli sull’R5”.

“Una situazione drammatica che mai ci saremmo aspettati di vedere – ha aggiunto Vallini – in barba alle linee guida emanate del Ministero dei Trasporti e Infrastrutture. Vallini ha, inoltre, invitato l’Eav ad adottare un piano per fronteggiare in modo concreto la fase 2.

Come riportato da “Napoli Fanpage.it”, però, negli altri servizi di trasporto della regione, le persone hanno rispettato le norme imposte dal Governo. Poca folla, infatti, sulle linee vesuviane dove tutti i passeggeri avevano la mascherina. Si è registrato solo qualche ritardo a causa della soppressione di una corsa. Anche sulle linee flegree poca gente in partenza da Montesanto. Molte, invece, quelle in arrivo. Treni pieni sulla Circumflegrea, ma con tutti i viaggiatori muniti di mascherina. Zero ritardi per la Metropolitana Piscinola-Aversa. Quest’ultima ha registrato pochissimi passeggeri e tutti con dispositivi di protezione. I bus, invece, non hanno superato i 20 passeggeri. Si attendono eventuali aggiornamenti.

TORNA ALLA HOME E VISITA LA PAGINA FACEBOOK