Fase 2, autocertificazione addio: ecco i casi in cui servirà

ITALIA – Possibile stop all’autocertificazione. Nel prossimo Dcpm che dovrebbe essere emesso da Palazzo Chigi entro sabato per accompagnare le novità in arrivo dal 18 maggio, l’autocertificazione dovrebbe rimanere solo per chi dovrà raggiungere una Regione diversa da quella nella quale si trova. Viaggi che è possibile fare già oggi per ragioni importanti.

Intanto, da lunedì potrebbe esserci in via libera per incontrare gli amici. Probabile anche il via libera ai soggiorni nelle seconde case, se si trovano nella propria regione. Di mobilità si riparlerà forse solo il 1 giugno, ma solo tra quelle con epidemia sotto controllo in base al monitoraggio del Ministero della Salute

