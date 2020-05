“È chiaro che non abbasseremo la guardia sul rispetto di tutte le misure di sicurezza – ha spiegato il sindaco – l’attenzione alla salute non sarà mai superficiale”





NAPOLI – Fase 2, De Magistris:”Basta coprifuoco! Pronto ad aprire Napoli 24 ore su 24″.

Da una settimana è partita ufficialmente la Fase 2 che ha previsto una serie di restrizioni per negozi e attività. In particolare, per bar e ristoranti nella zona della movida obbligo di chiudere alle 23. Le cose, però, potrebbero cambiare: niente più bar obbligati a chiudere alle 23, niente più orari per nessuno. Questo è quanto ha fatto sapere il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris.

“Nei prossimi giorni emetterò una serie di ordinanze in base alle quali Napoli sarà aperta 24 ore su 24. Niente più bar obbligati a chiudere alle 23, niente più orari per nessuno – ha spiegato il primo cittadino in un’intervista al Corriere della Sera – tutti potranno restare aperti ininterrottamente giorno e notte”.

“La città sarà più accogliente, aumenteranno le aree pedonalizzate e i servizi fruibili all’aperto – ha continuato – i napoletani avranno molte alternative alla sola passeggiata in via Caracciolo”.

De Magistris ha tenuto a precisare che la sua decisione non comporterà l’abbassamento delle misure di sicurezza. Sarà sempre obbligatoria la distanza e l’utilizzo delle mascherine e gli altri sistemi di protezione.

“È chiaro che non abbasseremo la guardia sul rispetto di tutte le misure di sicurezza – ha infatti sottolineato – l’attenzione alla salute non sarà mai superficiale, ma tornare a vivere significa non solo tornare a sorridere ma soprattutto a lavorare e a ridare impulso all’economia. E mai come ora è necessario”.

