Fase 2 in Campania, riaprono strutture termali e centri benessere

CAMPANIA – Da oggi hanno riaperto in Campania anche strutture termali e centri benessere, mentre da domani riprenderanno le attività dei circoli culturali e ricreativi, le attività di formazione professionale degli Enti di formazione pubblici e privati e le attività dei parchi tematici, anche acquatici. E’ quanto prevede l’ultima ordinanza la numero 52 del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.

L’attività delle strutture termali e dei centri benessere, così come quella delle piscine di acqua di mare, è subordinata al rispetto del Protocollo di sicurezza anti-diffusione del coronavirus. Le attività di formazione professionale svolte in presenza dagli Enti di formazione pubblici e privati riguardano la parte pratica prevista dal percorso formativo, quali attività di laboratorio, attività di stage e esami finali, “laddove – si legge – dette attività non siano altrimenti realizzabili a distanza”.