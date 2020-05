Fase 2 in spiaggia: nuove regole per i bagnini





ITALIA – Vietato annegare. Questo è l’imperativo per il 2020 visto che i bagnini sulle spiagge non potranno effettuare la respirazione bocca a bocca. In base alle normative e alle restrizioni dovute all’emergenza coronavirus sembra sarà decisamente difficile soccorrere qualcuno che avrà bisogno in mare.

Ovviamente i bagnini non potranno usare mascherine o tute di sicurezza per fare salvataggi, potranno soccorrere il malcapitato, portarlo a riva e non effettuare la respirazione bocca a bocca per il rischio di eventuali contagi. La disposizione spiega che il soccorritore dovrà “valutare il respiro soltanto guardando il torace della vittima alla ricerca dell’attività respiratoria normale, ma senza avvicinare il proprio volto a quello della persona da soccorrere”.

La disposizione ha destato certo qualche perplessità e fatto discutere, visto che soccorrere un ambiente in cui non ci si potrà proteggere con gli adeguati dispositivi in difficoltà sarà difficile, ma soprattutto, a quanto pare vietato. Sembra, quindi, che per quest’estate sarà vietato annegare.

