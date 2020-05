By Ciro De Liddo





REGIONALE – Fase 2, l’appello del dottor Ascierto: “Non abbassate la guardia, rischio maggiore!”

Da oggi la Campania come le altre regioni di Italia, entra nel vivo della Fase 2. Hanno riaperto, infatti, nella giornata odierna, tantissime attività commerciali come negozi, barbieri, parrucchieri e centri estetici insieme a musei e biblioteche.

Proprio in proposito a questa apertura, nel pomeriggio di ieri, l’oncologo dell’ospedale Pascale, Paolo Ascierto ha lanciato un appello sulla sua pagina Facebook a tutta la popolazione invitandola a non abbassare la guardia e a continuare a rispettare le misure anticoronavirus. Il medico, durante l’emergenza, ha cercato di combattere il virus in prima linea con la sperimentazione della cura con il farmaco antiartrite, Tocilizumab.

“Da lunedì riprenderanno diverse attività, ma questo non significa abbassare la guardia… tutt’altro! – ha spiegato Ascierto – Adesso è il momento di aumentare l’attenzione perché aumentando il numero delle persone in giro, aumentano le possibilità di infezione. Mascherine, distanziamento sociale e igienizzanti per le mani rappresentano oggi più che mai strumenti necessari!”, ha sottolineato.

