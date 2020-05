By Ciro De Liddo

Fase 2, primo treno in rientro da Milano a Napoli: a bordo 192 persone

MILANO/NAPOLI – Fase 2, primo treno in rientro da Milano a Napoli: a bordo 192 persone.

Questa mattina, con l’inizio della fase 2, è partito intorno alle 7.10, il primo treno da Milano per Napoli con a bordo 192. È il primo rientro della Fase 2 dal Nord per il Sud. Infatti, la maggior parte dei passeggeri è diretta in Campania Puglia.

Il Frecciarossa 9515 ha lasciato la Stazione Centrale di Milano con circa 4 minuti di ritardo. Quest’ultimo è stato causato dai controlli su tutti i passeggeri. Infatti, gli operatori della stazione hanno rilevato la temperatura e hanno controllato tutte le autocertificazioni delle persone pronte a salire sul convoglio. Il tutto è avvenuto rispettando le norme del distanziamento, rigidamente mantenuto sul treno stesso. Tantissimi, i posti lasciati liberi e non messi in vendita, per evitare l’assembramento. Inoltre, tutti i viaggiatori indossavano la mascherina.

Il Frecciarossa farà una fermata presso la stazione di Roma, dove i passeggeri diretti in Campania e Puglia, dovranno cambiare convoglio. Tra i passeggeri c’è anche l’ex pm di Mani Pulite e membro del Csm Camillo Davigo.

L’arrivo del treno, è previsto intorno alle 13.06 presso la Stazione Centrale di Napoli. Qui, ad accogliere i viaggiatori ci saranno i medici dell’Asl e gli uomini della Protezione Civili, tutti muniti di protezioni. All’arrivo tutti i passeggeri verranno sottoposti ad ulteriori controlli della temperatura e sottoposti a un kit rapido.

Sul posto, saranno presenti anche gli uomini della Polizia Ferroviaria che avranno il compito di verificare le motivazioni del rientro e certificare la verità su di esse.

Nel corso della giornata arriveranno a Napoli in totale tre treni da Milano. Oltre a quello delle 13.06, è atteso uno per le 16.35 e un altro poco dopo la mezzanotte.

TORNA ALLA HOME E VISITA LA PAGINA FACEBOOK