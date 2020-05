Fase 2, quest’estate si potrà andare al mare: ecco le regole da seguire

ITALIA – Il premier Giuseppe Conte lo ha detto a chiare lettere quest’estate si potrà andare al mare. Sarà un’estate con molte regole da rispettare per chi frequenterà le spiagge italiane in questa fase 2.

Le raccomandazioni per usufruire delle spiagge in sicurezza sono contenute nel documento Inail-Iss. Tra le principali, la distanza di 5 metri tra gli ombrelloni, due tra i lettini in riva al mare, prenotazioni obbligatorie anche per fasce orarie, anche per le spiagge libere.

PERCORSI DIFFERENZIATI IN ENTRATA E USCITA IN SPIAGGIA

Vanno differenziati, dove possibile, i percorsi di entrata e uscita, prevedendo una segnaletica. La distanza minima consigliata tra le file degli ombrelloni è di 5 metri e quella tra gli ombrelloni della stessa fila è di 4 metri e mezzo. I gestori degli stabilimenti dovrebbero assegnare lo stesso ombrellone ai clienti per più giorni, per evitare un continuo ricambio. Ovviamente, tutte le superfici vanno igienizzate anche nel corso della stessa giornata. Da evitare i giochi in riva al mare che possono dar luogo ad assembramenti.

DISTANZA PER LETTINI E SEDIE SDRAIO

Per lettini e sedie sdraio posizionato sotto l’ombrellone dovrà essere garantita una distanza di almeno due metri. Le cabine possono essere utilizzate dagli stessi nuclei familiari, assolutamente vietato “l’uso promiscuo”, anche nelle docce si dovrà rispettare la distanza di almeno due metri, a meno che non siano previste barriere. Deve essere garantita vigilanza sulle norme di distanziamento sociale dei bambini in tutte le circostanze.

LE REGOLE PER LE SPIAGGE LIBERE

Le regole per gli stabilimenti dovranno essere applicate anche nelle spiagge libere. Agli enti locali il compito di stabilire le modalità di accesso. Cartelli agli ingressi informeranno i bagnanti sulle indicazioni da seguire. Bisognerà, inoltre, tracciare con dei nastri il perimetro di ogni “allestimento di ombrellone, sdraio e sedia”. Anche per le spiagge libere bisognerà rispettare le regole di 5 metri di distanza tra gli ombrelloni e i due tra i lettini. Saranno possibili anche turnazioni orarie e la prenotazione online degli spazi. In ogni caso bisognerà evitare assembramenti e assicurare l’igienizzazione degli spazi. Le spiagge libere potrebbero essere gestite da enti e associazioni di volontariato.

