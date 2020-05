NAPOLI – Fase 2, sabato di movida e assembramenti: a Napoli, lungomare bloccato fino alle 4.

Tornano nel napoletano la movida e il traffico. Nella serata di ieri, come denunciato da tantissimi utenti sui social, tantissime persone si sono ritrovate sul lungomare di Mergellina. Come documentato da video postati sui social, migliaia di persone, tante anche prive di mascherine, si sono riversate in strada nonostante la chiusura anticipati dei locali della movida. Le persone non hanno intasato solo la strada pedonale, lungo la via il traffico è durato fino alle 4 del mattino.

“Tra clacson e schiamazzi non è stato possibile dormire – spiega un residente che ha l’abitazione di fronte al porticciolo di Mergellina – C’erano assembramenti di giovani, la gente sembrava impazzita dopo due mesi di lockdown. Mergellina era completamente paralizzata: via Caracciolo, piazza Sannazaro, piazzetta del Leone. La situazione si è normalizzata solo dopo le 4. E’ stato un inferno”.

La folla movida non si è verificata solo a Napoli. Da Nord a Sud si sono segnalati gruppi di persone radunati in strada che non rispettavano le distanze e tanti ragazzi privi di protezione. Il regista Gabriele Muccino ha postato sul suo profilo Twitter, un’immagine di movida in pieno centro a Milano. Le prescrizioni e le raccomandazioni di sindaci e autorità non sono servite a evitare gli assembramenti del primo weekend post lockdown.

Strade superaffollate, infatti, anche a Foggia e Bari. Nel capoluogo pugliese in sole tre ore la polizia locale ha fatto centinaia di controlli sanzionando 18 cittadini con 400 euro a testa perché non mantenevano la distanza di sicurezza. Anche a Foggia, giovani e famiglie si sono riversati nelle strade del centro intrattenendosi, spesso senza mascherine, davanti a birrerie e wine bar.

