Fase 2, troppa gente in strada: si studiano nuove restrizioni

ITALIA – Non si stanno rispettando le regole. Tra chi esce senza mascherina, chi beve drink con gli amici e chi chiacchiera in piazza; si rischia tantissimo in questa delicatissima fase. Ovviamente tutto ciò non succede ovunque ma questi comportamenti irresponsabili potrebbero far aumentare nuovamente la curva dei contagi in modo disastroso.

Per questo motivo, il Viminale ha deciso di puntare l’attenzione sugli esercizi commerciali e su quelle attività dove è più facile che vengano a crearsi assembramenti. Da Roma infatti si stanno studiando nuove restrizioni durante i fine settimana, quando la voglia di uscire e stare con gli amici è più frequente.

