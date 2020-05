Fase due: riaperture anticipate per bar, ristoranti e parrucchieri già dal 18 maggio

Bonaccini: se tutto come previsto anticipo riaperture

Che la trattativa sia a buon punto lo ha confermato Stefano Bonaccini, governatore dell’Emilia-Romagna e presidente della Conferenza delle Regioni: «Se tutto andrà come ci auguriamo – ha detto – i tempi previsti per bar, ristoranti e parrucchieri potrebbero essere anticipati» dal 1° giugno al 18 maggio. Anche se la riapertura ovviamente «deve andare di pari passo con una curva epidemiologica che non torni ad essere preoccupante». E in Emilia il sindaco di Ferrara, Alan Fabbri (Lega), ha deciso di giocare d’anticipo: i negozi non alimentari potranno essere aperti dall’11 maggio, una settimana prima della data attualmente prevista dal governo.