Finalmente tocca a Napoli. Frecce Tricolore nei cieli partenopei: ecco dove e quando

By Sara Leombruno

La Pattuglia acrobatica nazionale (PAN) si sta esibendo nei cieli di tutta Italia in occasione del 74esimo anniversario della Repubblica Italiana: a breve il turno della Campania





NAPOLI – Finalmente è arrivato il turno anche della città partenopea: giovedì 28 maggio, tra le 15:00 e le 16:00, i cieli di Napoli saranno ancor più limpidi, e potranno diventare lo scenario perfetto per l’esibizione della Pattuglia acrobatica nazionale (PAN), che in questi giorni, in occasione del 74esimo anniversario della Repubblica italiana, stanno regalando a tutta Italia uno spettacolo degno di nota, che quest’anno deve ancor di più ricordarci quanto sia importante il senso d’unione sotto una stessa bandiera; quella tricolore.

Il passaggio della PAN sarà ben visibile dai punti iconici della città, come Piazza del Plebiscito o il Lungomare di via Caracciolo. Altro punto d’osservazione sarà con molta probabilità collocato nella zona di San Martino e di Castel Sant’Elmo. Naturalmente le Frecce saranno visibili anche nei luoghi limitrofi a quelli di sorvolo.

Il giro delle Frecce Tricolore ha visto il suo percorso cominciare lo scorso lunedì, partendo dal nord Italia, e terminerà il 29 maggio; l’ultima esibizione in assoluto tuttavia si terrà il 2 giugno a Roma, in occasione della festa della Repubblica.