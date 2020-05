Fine settimana di fuoco, bomba di caldo dall’Africa: temperature vicine ai 39°

ITALIA – L’estate è alle porte, a confermarlo, le altissime temperature previste per questo fine settimana. Temperature che toccheranno picchi di 39° al Sud Italia. Nei prossimi giorni infatti, il clima sull’Italia diverrà via via sempre più caldo: per il fine settimana è in arrivo una vera e propria bomba bollente dall’Africa che darà vita alla prima ondata di caldo con valori record per la primavera, con punte prossime ai 39 °C.

L’intensa ondata di caldo coinvolgerà le regioni essenzialmente meridionali, ma farà caldo anche su buona parte del Centro, soprattutto bassa Toscana, Lazio ed entroterra adriatico. «Da giovedì — avverte il meteorologo Stefano Rossi di ilmeteo.it — l’anticiclone sub-tropicale verrà sollecitato da venti molto caldi in arrivo direttamente dal cuore dell’Africa che daranno vita alla prima seria fiammata africana della stagione. Ma l’Italia si troverà letteralmente spaccata in 2 sul fronte meteo-climatico. Da una parte avremo frequenti temporali, mentre dall’altra faremo i conti con la prima forte ondata di caldo della stagione, un evento davvero in forte anticipo rispetto alla tradizionale tabella di marcia.».