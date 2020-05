Follia in provincia, scende dall’auto e insegue coetaneo con un’ascia

SALERNO – Follia in strada tra ragazzi. i fatti sono avvenuti a Roccapiemonte, provincia di Salerno, lunedì; un ragazzo sarebbe dalla sua automobile con un’ascia tra le mani puntando dritto verso un suo coetaneo che si trovava in piazza con altri ragazzi.

Il primo, come riportato da Il Mattino, avrebbe provato a colpire più volte la vittima dando vita ad un inseguimento in strada nei pressi di piazza Zanardelli. Ad ora non sono ancora chiare le cause di quanto accaduto, ragion per cui non si esclude alcuna pista, da uno “sgarro” a un motivo di natura economica. Sull’episodio indagano i Carabinieri.

I militari di Castel San Giorgio sono al lavoro per identificare il ragazzo che rischia una denuncia a piede libero per aver portato in luogo pubblico un oggetto atto ad offendere.

