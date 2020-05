By Ciro De Liddo





FRATTAMAGGIORE – Violento scontro tra 2 scooter: morto ragazzo di Caivano.

Il tragico incidente ha avuto luogo nella serata di ieri a Frattamaggiore. Due scooter, probabilmente ad alta velocità, si sono scontrati nei pressi di via Fiume.

Dal sinistro è rimasto gravemente ferito un giovane, nonostante indossasse il casco, che è stato trasportato presso l’ospedale Cardarelli di Napoli. Sul posto dell’incidente sono giunti uomini dell’esercito, dei carabinieri e della polizia che hanno avviato le indagini per cercare di ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.

Come riportato da NanoTv, che ha dato in anteprima la notizia, purtroppo il ragazzo gravemente ferito è deceduto poco dopo l’arrivo in ospedale. Si tratta di un ragazzo del Parco Verde di Caivano. Si attendono eventuali aggiornamenti.

TORNA ALLA HOME E VISITA LA PAGINA FACEBOOK