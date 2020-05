Funerale Apicella, la lettera delle sorelle: “Non è un addio”

NAPOLI – Ieri c’è stato l’ultimo addio a Pasquale Apicella nella chiesa Cristiana Evangelica di Secondigliano. L’agente è stato ricordato da tanti amici e parenti, ma il momento più toccanti di tutti è stata la lettera delle due sorelle Luisa e Lella.

Il loro era un legame molto forte, proprio come sie vince dalle parole utilizzate all’interno della lettera: “Hai sempre detto che noi tre insieme eravamo una forza, che nulla ci sarebbe stato impossibile. Eri molto critico, ma solo perché volevi che tutto fosse perfetto. Non possedevamo grandi ricchezze, ma la vera ricchezza era nel nostro animo e nei sorrisi. Sempre insieme, come un unico sorriso, sia nell’anima sia nel cuore. Sei stato la testimonianza dell’amore di Dio nel mondo. Un antico proverbio dice che la mela non cade troppo lontano dall’albero ed è vero, hai saputo coltivare quell’amore che è parte della nostra famiglia. Il nostro non è un addio ma un arriverderci perchè sappiamo che ci aspetterai con il tuo sorriso e torneremo ad essere la quercia che siamo sempre stati”.

LEGGI ANCHE:

TORNA ALLA HOME E VISITA LA PAGINA FACEBOOK