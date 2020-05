Giallo in provincia di Napoli: trovato morto un uomo con ferite da taglio

TORRE ANNUNZIATA – Giallo nella periferia di Torre Annunziata, in provincia di Napoli. Il cadavere di un uomo – come riporta ilmattino.it – probabilmente di nazionalità cinese, è stato ritrovato in via Penniniello, nel comune vesuviano. L’uomo, non ancora identificato, presentava diverse ferite da taglio e quindi, presumibilmente, è stato ucciso a coltellate. Sull’episodio indagano i Carabinieri della compagnia di Torre Annunziata, il pm di turno, Giulia Moccia, ed il procuratore Pierpaolo Filippelli.