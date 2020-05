Giovane fermato per controlli anti Covid-19: carabinieri scoprono fidanzata chiusa nel bagagliaio

TRENTO – Nasconde la giovane fidanzata dentro il bagagliaio della macchina, ma l’incontro d’amore ‘clandestino’ viene scoperto dai carabinieri. L’episodio è successo sabato, prima dell’inizio della Fase 2. I carabinieri della stazione di Storo (provincia di Trento), in servizio per la verifica del rispetto delle norme di contenimento contro il Covid-19, hanno proceduto al controllo di una autovettura in transito.

Unico all’interno dell’abitacolo il conducente, un ventenne della zona che di prassi ha dovuto esibire patente di guida e libretto di circolazione del mezzo, oltre alla famigerata autodichiarazione giustificativa del motivo di spostamento. Il giovane, riferiscono i carabinieri, si è da subito agitato e le giustificazioni sono apparse confuse e poco convincenti. I militari hanno quindi deciso di approfondire il controllo e il ragazzo ha aperto con non poca titubanza il bagagliaio dell’autovettura, dal quale è uscita una ragazza sempre della zona vistosamente anchilosata e non meno imbarazzata.