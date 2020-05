GIUGLIANO IN CAMPANIA – Incendio poco fa a Giugliano in via Togliatti. A fuoco un negozio di tendaggi. Una nube di fumo nero si è propagata nell’aria, divenuta irrespirabile per i residenti in zona. Non si conosce la natura dell’episodio, se di matrice dolosa o meno. Sul posto i vigili del fuoco ed una volante della Polizia.

IL VIDEO: