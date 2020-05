Giugliano, abbandonavano e bruciavano rifiuti: nei guai 3 agricoltori

By redazione

GIUGLIANO IN CAMPANIA – I Carabineri della stazione di varcaturo hanno denunciato per abbandono incontrollato e combustione illecita di rifiuti 3 agricoltori del posto. I militari, attirati da un forte odore di bruciato, hanno scoperto che in alcuni frutteti dell’area costiera della città fossero stati accumulati e poi dati alle fiamme rifiuti di ogni genere.

Tra le immondizie anche molti tubi in plastica utilizzati per l’irrigazione, porzioni di vecchie serre che, per un rapido smaltimento, erano stati incendiati piuttosto che affidati ad una ditta specializzata.

Dopo lo spegnimento dell’incendio da parte dei vigili del fuoco, il terreno è stato posto sotto sequestro: seguiranno accertamenti per verificare la percentuale di inquinanti presenti nel terreno o eventualmente filtrate fino alle falde acquifere.