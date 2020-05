Giugliano, Anna Russo e Luigi Guarino: “Prendiamo atto del comportamento dei partiti di centrodx”

I due parlano in rappresentanza di 3 liste civiche e fortemente riconosciuti in città come protagonisti della scena politica locale





GIUGLIANO – “Si apprende dagli organi di stampa, attraverso un comunicato in cui vengono espresse poche idee ed anche parziali rispetto al lavoro fino ad ora svolto, che i partiti di centrodestra pur richiamando lo stato dell’arte della coalizione non hanno ritenuto opportuno coinvolgere tutte le forze politiche sottoscrittrici dei documenti e partecipi ai tavoli cui fanno riferimento”.

Anna Russo e Luigi Guarino in rappresentanza di 3 liste civiche e soggetti fortemente riconosciuti in città come protagonisti della scena politica locale, dichiarano “di prendere atto del comportamento dei partiti che hanno deciso di estrometterli dal ragionamento e di continuare l’instancabile lavoro intrapreso da tempo per proporre e sostenere il miglior progetto possibile nell’esclusivo interesse della città.”