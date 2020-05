Giugliano, Aprovitola: “Chiacchiericcio inopportuno sulle candidature. Oggi la politica può attendere”

GIUGLIANO – Politica in fermento dopo le ipotesi di candidatura nella coalizione di centrodestra. Dopo il nostro articolo che aveva rivelato che la pandemia non aveva fermato i movimenti volti a conquistare la poltrona e il commento del coordinatore di Forza Italia Franco Carleo, a dire la sua è anche il già consigliere comunale di Forza Italia, Francesco Aprovitola.

“La politica fa parte della nostra vita, ma ritengo assolutamente inopportuno questo crescente chiacchiericcio sulle eventuali candidature per la poltrona di sindaco di Giugliano, da qualunque parte queste voci provengano”, esordisce così in un suo post sui suoi canali social, Francesco Aprovitola ex componente del consiglio comunale di Giugliano.

“L’emergenza non è terminata, siamo anzi in una fase molto delicata in cui il pressappochismo può fare danni enormi. Tante famiglie sono in ginocchio, e sentir parlare di elezioni, schieramenti e ambizioni personali è l’ultima cosa che vogliono”, continua Aprovitola.

Questo 18 maggio deve segnare la ripartenza soprattutto della nostra coscienza civica. Oggi è il momento di rialzarsi, stando fianco a fianco, senza pensare alle bandiere di partito ma solo al bene della nostra città, dell’intera collettività. Perché la politica può attendere, la vita no, conclude l’ex vice presidente del consiglio comunale.