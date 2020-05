By Gianluca Russo

Un semplice tamponamento tra due auto poteva trasformarsi in una terribile tragedia

Giugliano, bimba travolta da un’auto: trasportata di corsa in ospedale

GIUGLIANO IN CAMPANIA – Incidente poco fa nel centro di Giugliano, nei pressi di Piazza Annunziata, sul Corso Campano. Un semplice tamponamento tra due auto poteva trasformarsi in una terribile tragedia. Una delle vetture, nell’impatto, ha infatti travolto una bambina che era in strada con i genitori. La piccola, ferita agli arti inferiori, è stata trasportata d’urgenza all’Ospedale Santobono di Napoli. Sul posto sono giunti i Carabinieri e i mezzi della Polizia Municipale.

AGGIORNAMENTO: LE CONDIZIONI DELLA PICCOLA

La bimba, secondo quanto abbiamo appreso, ha riportato una profonda ferita alla gamba ed è stata medicata. La piccola è stata sottoposta ad un esame radiografico e risonanza magnetica per valutare se ci siano stati eventuali danni ai legamenti o meno.

Resta aggiornato con le notizie de ilmeridianonews.it, seguici su FACEBOOK, clicca QUI