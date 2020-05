Giugliano, blitz della Finanza: sequestrate 131 bombole di GPL non a norma

GIUGLIANO – Operazione della Guarda di Finanza di Giugliano in via Domitiana. I caschi verdi hanno scoperto un deposito di rivendita totalmente abusiva di GPL per uso domestico che portava al sequestro di di un totale di 131 bombole di vari marchi nazionali ed un accertamento di 2200 kg di GPL contrabbando (in merito al cui possesso le accuse sono di sequestro e consumato in frode) oltre che al rinvenimento di macchine artigianali utilizzate per imbottigliare illegalmente le bombole. Tutte le bombole rinvenute erano prive del collaudo/revisione periodica, pertanto estremamente pericolose per coloro che le dovessero acquistare.

