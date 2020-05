Giugliano, cantieri per la fibra ottica: dopo gli scavi, quando i ripristini stradali?

Italia Viva Giugliano scrive al Commissario Prefettizio per chiedere di adottare tutti gli accorgimenti necessari per garantire la sicurezza e l’incolumità pubblica





GIUGLIANO – Nonostante l’emergenza sanitaria in corso, si continua a operare per la diffusione della banda ultra larga nella città. Sono così proseguiti attivazioni, manutenzione della rete e anche i ripristini delle strade attraversate nelle settimane scorse dai lavori per la posa dei cavi di fibra ottica.

L’obiettivo, spiegano i dirigenti locali di Italia Viva, è lo sviluppo digitale di Giugliano in Campania attraverso una infrastruttura all’avanguardia, una rete innovativa e capace di rispondere alle esigenze di cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni. Un obiettivo condiviso dalla uscente amministrazione comunale fin dall’avvio del progetto.

Riteniamo necessario, in relazione all’esecuzione dei lavori, che vengano adottati tutti gli accorgimenti necessari per garantire la sicurezza e l’incolumità pubblica, come da regolamento comunale adottato con Delibera di Consiglio Comunale n.13 del 04.04.2016 “Regolamento Comunale per il rilascio di autorizzazione alla temporanea manomissione del suolo pubblico e per il successivo ripristino della piena funzionalità dello stesso”, sollevando il Comune di Giugliano in Campania da ogni responsabilità per eventuali danni a persone, animali e cose.

Gli obblighi, i divieti e le limitazioni, concludono i dirigenti locali di Italia Viva, dovranno essere resi noti mediante apposita ed idonea segnaletica stradale mobile, collocata a cura della ditta esecutrice dei lavori, di cui , ad oggi, non riscontriamo affatto.

Per queste ragioni, Italia Viva Giugliano ha protocollato al Comune di Giugliano una richiesta, indirizzata al Commissario Prefettizio, con la quale è stata sollecitata l’adozione di tutti gli accorgimenti necessari per garantire la sicurezza e l’incolumità pubblica.

Attendiamo, adesso, che il Commissario Prefettizio dia un tempestivo e positivo riscontro alla nostra richiesta.