Giugliano esulta: al San Giuliano nessun ricovero nel reparto Covid. Sarà chiuso a breve

By Alessandra Chianese

GIUGLIANO – Il reparto di terapia intensiva dell’ospedale San Giuliano di Giugliano, destinato ai pazienti malati di Coronavirus, risulta vuoto da almeno 8 giorni. Nessun paziente è stato ricoverato in questo periodo di tempo, pertanto il reparto sarà chiuso a breve. Risultano solo 4 persone ricoverate in condizioni non preoccupanti.

A Giugliano risultano attualmente contagiati 40 soggetti, mentre 33 sono guariti. A Sant’Antimo sono invece 25, di cui 18 guariti e 1 deceduto. A Melito ci sono 8 attualmente positivi e 18 guariti. A Marano i positivi sono 37 con 43 guariti; a Mugnano non ci sono nuovi casi da 13 giorni e complessivamente ci sono 24 positivi e 17 guariti. A Qualiano gli attuali positivi sono 15 e 11 i guariti. A Villaricca ci sono 17 guariti.

La speranza è che la terapia intensiva dell’ospedale San Giuliano non venga mai nuovamente occupata.

