Giugliano, la Euro Metal dona totem per il gel igienizzante all’ospedale San Giuliano

GIUGLIANO – Totem porta dispenser per gel igienizzante ad erogazione manuale all’ospedale di Giugliano, gentile omaggio della ditta Euro Metal s.r.l. dei fratelli De Cristofaro, che stamattina sono stati al San Giuliano per incontrare la direzione sanitaria e consegnare i prodotti. I totem verranno posizionati in tutti i reparti del nosocomio giuglianese.

La Euro Metal, con sede in via Arco Sant’Antonio, è particolarmente attiva nella produzione di dispositivi di sicurezza per la salute, come le cosiddette barriere parafiato, necessarie a creare la giusta separazione per chi lavora a contatto diretto con l’utenza, abbattendo così il rischio di contagio da coronavirus covid-19.

I fratelli De Cristofaro sono particolarmente legati alla città di Giugliano: discendono infatti dalla stessa famiglia di Alberto De Cristofaro, storico capitano della squadra cittadina di calcio, a cui fu intitolato prima lo stadio nei pressi dell’ospedale e poi quello, di più recente costruzione, nel quartiere Casacelle. Il bel gesto di stamattina ne suggella il legame.