By Giovanna Iazzetta

Giugliano, Federica muore in auto con le amiche: si erano riviste dopo la quarantena





GIUGLIANO – Un risveglio da incubo quello della città di Giugliano per la morte di Federica, la 22 enne deceduta nell’incidente all’incrocio tra via I maggio e via degli Innamorati che si è verificato ieri alle 1: 30 circa.

La 22enne era a bordo della Fiat 600 con le amiche e stava rientrando da una serata trascorsa in casa con loro. Avevano deciso di rivedersi dopo il lockdown e, pare, che stessero accompagnando un’altra amica a casa prima di rientrare. Era diplomata all’ITIS Marconi di Giugliano, amava la vita e soprattutto il suo Pasquale, tanti i messaggi di cordoglio sui social. Dopo aver conseguito il titolo di studio aveva deciso di lavorare.

Ultimamente aveva condiviso un post che diceva: “Il destino è la scelta che abbiamo avuto le palle di fare!”

