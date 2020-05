GIUGLIANO IN CAMPANIA – Danni e furti di rame alla stazione della metropolitana nord-est di Giugliano in Campania, in provincia di Napoli. A denunciarlo, il presidente dell’EAV (Ente Autonomo Volturno), Umberto De Gregorio, sul proprio profilo del social network Facebook. Le forze dell’ordine indagano sull’episodio. I danni sono quantificabili in migliaia di euro. Si pensa che autori del raid siano individui di etnia rom stanziati proprio a Giugliano.

LE FOTO: