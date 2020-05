Giugliano, grave incidente nei pressi di Auchan: auto finisce nella scarpata

GIUGLIANO IN CAMPANIA – Drammatico incidente poco fa a Giugliano sull’asse mediano. Un’utilitaria è uscita fuori strada ed è sprofondata in una scarpata nei pressi dell’uscita del centro commerciale Auchan. Il conducente della vettura è rimasto ferito ma non sono note le sue condizioni. Sul posto sono giunti immediatamente i vigili del fuoco, che hanno liberato l’uomo, successivamente portato via in ambulanza, dalle lamiere.

