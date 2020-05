Giugliano, i partiti di centrodestra: “A lavoro sui progetti per la città che verrà”

GIUGLIANO – Dopo l’intervista del papabile candidato sindaco Alfonso Sequino, ieri a Tele Club Italia, arriva il comunicato dei partiti di centrodestra a ribadire la posizione della coalizione:

“Udc, Lega, F.lli d’Italia e Forza Italia ribadiscono che negli incontri interpartitici tenutisi prima dell’emergenza Covid si stava lavorando ad un programma condiviso ed alla scelta del candidato sindaco; si chiarisce ancora una volta che non era venuta fuori nessuna figura che potesse trainare tutte le forze politiche e le varie anime esistenti all’interno dei singoli partiti; che allo stato si sta continuando a lavorare sui progetti per il rilancio della città e al contempo nell’individuare la figura di candidato sindaco più idonea a compattare l’intera coalizione apportando ad essa anche quel valore aggiunto necessario per una nuova stagione politica ed amministrativa per Giugliano . Tutti attualmente devono avere un solo obiettivo: risollevare la nostra città al di là dei proclami e delle ambizioni personali”.

Andrea Guarino – Udc

Michele Diana – Lega Salvini

Franco Carleo – Forza Italia

Pasquale Ascione – Fratelli d’Italia