Giugliano, il centrodestra scrive al commissario: “Proposte a sostegno delle attività produttive del territorio”

GIUGLIANO – I sottoscritti , Ascione Pasquale, Carleo Francesco, Diana Michele, Guarino Andrea, in qualità di rappresentanti cittadini dei partiti Fratelli d’Italia , Forza Italia, Lega per Salvini e Unione di Centro,

PREMESSO

che: il DPCM del 26/04/2020 ( misure urgenti di contenimento del contagio sull’ intero territorio nazionale) ha autorizzato l’esercizio di molte attività con le limitazione di cui al suddetto DPCM a partire dal 04/05/2020; che: i titolari delle suddette attività hanno rispettato il lockdown imposto dal governo per il contenimento del contagio da COVID-19 dal 09 marzo 2020 fino alla data del 04 maggio 2020;

RILEVATO

che: questa prolungata inattività ha determinato un grave disagio economico a tutti i commercianti, i titolari di partite IVA ed imprenditori presenti sul territorio; che : settori nevralgici dell’economia giuglianese, quali la balneazione ed il mercato ortofrutticolo, hanno subito una forte contrazione dei loro fatturati e che , in particolare, i titolari delle concessioni demaniali marittime , in vista della prossima stagione balneare, anche se dal governo non sono ancora arrivate disposizioni, stanno attrezzando i loro stabilimenti con notevole e ulteriore sforzo economico per rispondere alle esigenze di distanziamento sociale e sicurezza imposte dai DPCM al fine di contenere la diffusione del virus Covid-19;

CONSIDERATO

che: i commercianti e i gestori degli esercizi commerciali autorizzati dal DPCM del 26/04/2020,nonché tutti coloro che verranno autorizzati all’esercizio nelle settimane a seguire, hanno provveduto autonomamente ad adeguare i propri locali alle misure da distanziamento sociale, pulizia e igiene ambientale con sanificazione periodica dei locali e acquisto di tutti i dispositivi di protezione individuali;

CHIEDONO

alla S.V. di disporre :

1. la sospensione del pagamento di tutte le tasse comunali fino al 31/12/2020 per tutti i commercianti, titolari di partite IVA ed imprenditori;

2. la sospensione del canone ai titolari di concessioni nel mercato ortofrutticolo per l’anno 2020;

3. la soppressione del canone annuale 2020 per i titolari delle concessioni balneari marittime;

4. erogazione di contributi economici da destinare alle suddette categorie per l’impegno economico sostenuto al fine di adeguare le proprie attività alle indicazioni contenute nei DPCM aventi ad oggetto il distanziamento sociale,

pulizia e igiene ambientale.

Luogo e data Con ossequi

Giugliano, 06/05/2020 Pasquale Ascione

Francesco Carleo

Michele Diana

Andrea Guarino

COMUNICATO STAMPA

