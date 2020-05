Giugliano, la buona notizia: lunedì prossimo riapre il Palazzetto dello Sport

By Antonio Galluccio





GIUGLIANO – Il prossimo lunedì, 25 maggio, riapre il Palazzetto e riparte lo Sport. Ripartiamo con grande responsabilità e mettendo al primo piano l’incolumità degli atleti e di tutti coloro che frequentano la struttura. Abbiamo deciso di riaprire, quindi, verificando preventivamente di poter garantire a tutti i frequentatori la massima sicurezza nella struttura, dall’accesso all’uscita.

𝗖𝗜𝗢’ 𝗖𝗛𝗘 𝗔𝗕𝗕𝗜𝗔𝗠𝗢 𝗙𝗔𝗧𝗧𝗢:

• Il Palazzetto dello Sport è stato interamente sanificato secondo le prescrizioni delle Autorità competenti

• Abbiamo redatto un programma delle attività e regolamentato gli accessi in modo da evitare condizioni di assembramento e aggregazioni; All’ingresso del palazzetto sarà rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.

• Gli spazi negli spogliatoi e docce sono stati organizzati in modo da assicurare distanze superiori ad 1 metro. È opportuno recarsi presso l’impianto con abbigliamento sportivo già indosso in modo da limitare al minimo necessario il cambio d’abbigliamento e l’uso degli spogliatoi.

• Abbiamo delimitato anche gli spazi di attesa al fine di garantire la distanza di sicurezza: almeno 1 metro per le persone mentre non svolgono attività fisica, almeno 2 metri durante l’attività fisica (con particolare attenzione a quella intensa).

• L’impianto è stato dotato di dispenser con soluzioni idroalcoliche per l’igiene delle mani dei frequentatori/clienti/ospiti in punti ben visibili, prevedendo l’obbligo dell’igiene delle mani all’ingresso e in uscita.

• Garantiremo la frequente pulizia e la disinfezione dell’ambiente, di attrezzi e macchine (anche più volte al giorno ad esempio tra un turno di accesso e l’altro), e comunque la disinfezione di spogliatoi (compresi armadietti) a fine giornata.

• Microclima: è stata verificata l’aerazione dei locali e degli impianti di ventilazione e sono stati garantiti gli adeguati ricambi e la qualità dell’aria indoor

𝗖𝗜𝗢́ 𝗖𝗛𝗘 𝗡𝗢𝗡 𝗦𝗔𝗥𝗔̀ 𝗣𝗘𝗥𝗠𝗘𝗦𝗦𝗢:

• Non potranno essere condivise borracce, bicchieri e bottiglie e non potranno essere scambiare con altri utenti oggetti quali asciugamani, accappatoi o altro.

• Tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale, anche qualora depositati negli appositi armadietti;

• Non è consentito l’uso promiscuo degli armadietti a disposizione degli utenti, ci saranno sacchetti per riporre i propri effetti personali.

Per ogni informazione e per il programma aggiornato dei corsi che si terranno al Palazzetto sono attivi i numeri: 081 18367013; 3335885381

COMUNICATO STAMPA