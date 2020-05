Giugliano, la coalizione a sostegno di Pirozzi perde pezzi: il M5S si tira fuori, socialisti pronti a lasciare

By redazione





GIUGLIANO – Con le elezioni che verranno indette tra settembre ed ottobre a Giugliano si prospetta un’estate all’insegna della campagna elettorale e della caccia al candidato. Seppur spesso sotto traccia, dunque, tanti lavorano per dare forma agli schieramenti che si contenderanno la successione all’amministrazione Poziello, e se quest’ultimo è certo di una ricandidatura i suoi contendenti sono alle prese con questioni interne da risolvere.

Nicola Pirozzi è messo in discussione e c’è già chi scalpita ed è pronto a lasciare il tavolo della coalizione. Le vicende del centrodestra appaiono chiare , ma la nascente e variegata coalizione del centrosinistra non sembra passarsela meglio: il nome diè messo in discussione e c’è già chi scalpita ed è pronto a lasciare il tavolo della coalizione.

E’ il caso del PSI di Antonio Ferraro, che ha rilevato e contestato un’incoerenza di fondo: lo slogan “ragioniamo prima di programmi e poi di nomi” si è infatti ribaltato all’atto pratico, con la designazione del candidato sindaco ben antecedente al dibattito propedeutico al porre le basi per una coalizione salda e duratura. I socialisti di Ferraro mal digeriscono anche l’alleanza con i Riformisti del duo Mallardo-Ragosta, che invece in Regione si piazzano nel centro destra a sostegno di Stefano Caldoro. Una incoerenza impossibile da conciliare, secondo il PSI.

C on il ragionamento “prima il programma e poi il nome del candidato sindaco” concorderebbero anche le due liste civiche a sostegno: Polis, soprattutto, e Giugliano Bene Comune dell’ex consigliere comunale Giuseppe D’Alterio.

Indiscrezioni preoccupanti arrivano anche da quello che doveva essere il principale partner del PD di Pirozzi, ovvero quel Movimento Cinque Stelle che a Roma ha stretto un patto di governo col partito di Zingaretti e con Italia Viva di Renzi, quest’ultimo però a Giugliano fortemente al fianco di Antonio Poziello. I “grillini” della città del Basile, è cosa nota, vivono momenti di fibrillazione dopo la vicenda che ha portato Nicola Palma a non essere inserito tra i candidati al consiglio regionale, e proprio l’ex consigliere comunale – candidato cinque anni fa a sindaco – è in completo disaccordo con la linea intrapresa, con la conseguente perdita di un’altra sostanziosa fetta di preferenze per il centrosinistra.

Il M5S si era detto disponibile a discutere col PD a patto che si mettesse in primo piano il programma per la città, senza imposizioni sul candidato. Cosa che ad oggi pare non essere accaduta. Il forfait di Palma causerebbe una diaspora che coinvolgerebbe anche Polis, pronta ad un nuovo progetto con l’ex consigliere pentastellato.

Sulla questione, proprio stasera, si terrà una riunione tra tutti i componenti della coalizione, tra questi non saranno presenti esponenti del M5S.

Pensieri, questi, che al momento paiono non destare troppe preoccupazioni in Nicola Pirozzi, che anzi dalla sua pagina Facebook concentra l’attenzione su quanto accade ai dirimpettai del centrodestra, parlando di “modello virtuoso che non è riuscito ad affermarsi” e di “una guerra generazionale tra diverse fazioni, la vecchia guardia da un lato e le nuove leve dall’altro”.

Tanto che il candidato ribadisce: “Il centrosinistra ha avviato questo percorso da anni ed oggi raccoglie i frutti. C’è una coalizione granitica, omogenea, espressione di una visione, di una comune idea di sviluppo. Al momento siamo l’unica alleanza espressione di un percorso chiaro, fatto alla luce del sole. Una coalizione che ha scelto di stare insieme ben oltre il nome del candidato a sindaco. Una distinzione tra noi e gli altri che rivendichiamo con orgoglio”. Parole che, alla luce di quanto appreso dall’interno della coalizione, potrebbero apparire discordanti dalla realtà.

Dovesse uscire indenne dai dissidi interni, Nicola Pirozzi si troverebbe ad affrontare l’ex fascia tricolore Antonio Poziello e chi verrà designato alla guida della coalizione di centro destra. Due i nomi sul tavolo, in pole quello di Alfonso Sequino e più defilato quello di Giuseppe Pietro Maisto. Proprio questa seconda opzione parrebbe essere più gradita al centrosinistra e a chi ne determina le sorti nell’area a Nord di Napoli.

Vuoi per affinità strategiche da politica anni ’80, vuoi per strategie comunicative, vuoi perché molto probabilmente le chances di una vittoria per Pirozzi aumenterebbero per almeno due fattori: il centrodestra andrebbe al voto spaccato e Poziello potrebbe perdere preziosi alleati. Alleati che andrebbero ad “imbarbarire” la presunta coalizione Maisto che difficilmente si potrebbe poi definire di centrodestra.