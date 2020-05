Giugliano, le mamme ringraziano le maestre della scuola ‘ I Piccoli Principi’

“Grazie per l’ottimo lavoro svolto e per l’affetto trasmesso ai nostri figli” hanno dichiarato le mamme





GIUGLIANO – L’emergenza coronavirus non ha fermato le insegnanti della scuola ‘ I Piccoli Principi’in via Oasi Sacro Cuore. Le maestre hanno voluto salutare i loro piccoli studenti, le classi dei bimbi di 5 anni, che l’anno prossimo cominceranno la prima elementare in modo sorprendente.

Martedì e ieri, sono andate a casa di ciascuno di loro, rispettando tutte le regole di sicurezza previste in questa Fase 2: con mascherine e sopratutto attuando il dovuto distanziamento sociale, per salutarli regalandogli alcune copie del ‘Piccolo Principe e un passo della storia che indica un saluto. Un gesto che ha lasciato un segno, non solo nel cuore dei piccoli ma anche delle mamme che vogliono ringraziarle per l’ottimo lavoro svolto, in questi 5 anni, e sopratutto per l’amore trasmesso ai loro figli. “In questo periodo di emergenza hanno svolto un ottimo lavoro. Non si sono fermate con la didattica, anche i progetti hanno avuto un seguito con la didattica a distanza. Non c’è stato mai chiesto niente, anzi sono state presenti. Vogliamo ringraziare le direttrici: Patrizia Pirozzi, Teresa Lioncino; le maestre: Erminia, Giuliana, Francesca, Saida, Laura, Ester e Emanuela; le maestre di laboratorio: Adele, Pia, Mirella, Paolo e Giovanna e Raffaella che si occupa della Cucina”, hanno dichiarato le mamme.

TORNA ALLA HOME E VISITA LA PAGINA FACEBOOK