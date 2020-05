Giugliano piange Federica: la 22enne morta nell’incidente della scorsa notte

GIUGLIANO – Si chiamava Federica Diana ed aveva 22 anni la ragazza morta nello spaventoso incidente all’incrocio tra via I maggio e via degli Innamorati che si è verificato ieri alle 1:30 circa della scorsa notte a Giugliano. Federica era a bordo di una Fiat 600 con le amiche.

A schiantarsi con la 600 di colore rosso è stato un giovane a bordo di una Fiat 500L di colore grigio. L’impatto su uno degli incroci già segnalati per diversi incidenti, di fianco alla pizzeria “‘O pizzirillo 2”.

Lo schianto è stato violentissimo, la 600 con le tre ragazze a bordo è finita rivolta su un fianco schiacciata ad un muro. Sul posto sono giunte quattro ambulanze, i carabinieri della compagnia di Giugliano ed i Vigili del Fuoco per estrarre le persone incastrate tra le lamiere dei veicoli.

All’arrivo dei soccorsi una delle ragazze era già priva di sensi. La giovane è stata la prima ad essere soccorsa poi tutti gli altri coinvolti nell’incidente sono stati trasportati al pronto soccorso del San Giuliano. Purtroppo la 22enne è deceduta, troppo gravi le ferite riportate nell’incidente. Una altra ragazza si troverebbe in condizioni critiche.

Nonostante l’ora tarda in tanti si sono recati sul luogo dell’incidente. Gli inquirenti hanno effettuato tutti i rilievi per stabilire la giusta dinamica del sinistro. Tra le cause, sicuramente l’alta velocità e il manto stradale bagnato per la pioggia.

Federica era diplomata all’ITIS Marconi di Giugliano.