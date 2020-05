Giugliano, questione centrodestra e futuro candidato sindaco: parla Franco Carleo coordinatore di Forza Italia

GIUGLIANO – Questione centrodestra e futuro candidato sindaco, in città si è acceso il dibattito politico dopo giorni di silenzio dovuti all’emergenza Covid-19. Sulla questione interviene Franco Carleo , coordinatore cittadino di Forza Italia: “Abbiamo iniziato da tempo le nostre riunioni guardando al futuro della città che vogliamo sia governata dal centrodestra nei prossimi cinque anni. La nostra sezione cittadina è stata inaugurata nel 2017 e da allora con i nostri consiglieri comunali e il direttivo costituito da giovani professionisti e appassionati di politica ci confrontiamo sui progetti per la Giugliano che verrà”, dichiara Carleo.

“In questi mesi di costruttivo confronto sui temi per la città, in Forza Italia, sono state individuati diversi profili da proporre alla guida della coalizione, formando una rosa di papabili candidati sindaco su cui abbiamo discusso e su cui continueremo a discutere post pandemia”, poi il coordinatore rivela: “Sono emerse in questi giorni ulteriori velleità, tutte legittime e siamo aperti a ragionamenti con nomi di altri partiti perché il nostro obiettivo è presentarci uniti e compatti, così come espresso in un documento condiviso con la coalizione di centrodx, sottoscritto dai partiti tradizionali e dalle civiche di area in cui si sanciscono i criteri della scelta da condividere. Nessun personalismo ma la città prima di tutto”.