Giugliano, riqualificare la fascia costiera e raccontarne la storia: stamattina il primo murales

By redazione

Comitato civico Varcaturo Licola Lago Patria e volontari di Legambiente in viale Torre degli Incurabili





GIUGLIANO – Riqualificare le strade periferiche della fascia costiera giuglianese, portandone nuovamente alla luce la storia. Questo il duplice obiettivo per il comitato civico Varcaturo Licola Lago Patria e i volontari di Legambiente che stamattina erano in viale Torre degli Incurabili per cominciare l’opera.

Ne è nato così un murales che mette in risalto la presenza di uno storico mulino e le origini della famiglia da cui ha preso il nome la via, analoghi esercizi di memoria verranno proposti successivamente su tutto il territorio.

Ascoltiamo ai nostri microfoni Vincenzo Risso, già consigliere comunale di Giugliano, che illustra le finalità dell’iniziativa e il modo per poter contribuire: