Giugliano, schianto sulla circumvallazione: auto distrutta

GIUGLIANO – Schianto su via San Francesco a Patria, questa mattina, dove un uomo alla guida di una Hyundai Matiz di colore rosso ha perso il controllo della vettura centrando in pieno il guardrail.

L’auto su cui viaggiava è andata completamente distrutta, il conducente è stato trasportato in ospedale dal personale paramedico giunto sul posto a bordo di una autoambulanza.

L’incidente alle 10:30 circa sulla carreggiata in direzione Giugliano centro. Il traffico ha subito notevoli rallentamenti.

Sul posto per la rimozione del veicolo incidentato ed il ripristino stradale si sono recati gli operai della ditta MPM.

