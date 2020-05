Giugliano, si schianta con l’auto contro un albero: tirato fuori dai pompieri, grave 59enne

GIUGLIANO – Si è schiantato contro una quercia secolare in via Staffetta ed è stato necessario l’arrivo dei vigili del fuoco per tirarlo fuori dalle lamiere dell’auto in cui era rimasto incastrato.

L'uomo, un 59enne di Giugliano si trova ora ricoverato in gravi condizioni in ospedale. Sul posto è intervenuta la Polizia Municipale di Giugliano agli ordini della comandante Maria Rosaria Petrillo, presenti anche in via Casacelle in un altro grave incidente che si è verificato nel pomeriggio.

Gli agenti della Municipale oltre ad avere effettuato tutti i rilievi del caso, hanno verificato i documenti e la patente dell’uomo – affetto da Alzheimer – che non era stata mai rinnovata dopo l’avvento della sua patologia.