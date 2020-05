By redazione

GIUGLIANO – Panico fuori alle poste di via I Maggio, nei pressi della villa comunale. Un uomo di cui al momento ancora non si conoscono le generalità, all’improvviso è andato in escandescenza e, col la lama di un temperino, ha accoltellato un vigilante presente fuori all’ufficio postale.

Al momento, l’uomo è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Giugliano ed il vigilante è stato medicato dai sanitari del 118.