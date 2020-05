Giugliano, terrore alle poste: vigilante accoltellato e consulente in ostaggio

GIUGLIANO – Terrore questa mattina all’ufficio postale di via I Maggio a Giugliano, nei pressi della villa comunale. Un uomo armato di coltello, mentre era in fila, ha accoltellato alla testa la guardia giurata presente all’esterno delle poste e, una volta entrato dentro, ha preso in ostaggio una consulente e si è barricato in una stanza.

Immediato l’intervento dei carabinieri della Compagnia di Giugliano che hanno fatto irruzione all’interno dell’ufficio postale ed hanno arrestato il malvivente. Il vigilante è stato medicato dai sanitari del 118. L’uomo è un 35enne di Giugliano.

Secondo quanto riportato dal vigilante che ancora presente sul posto, l’uomo avrebbe agito all’improvviso aggredendolo alle spalle.

I FATTI

L’uomo che da un primo momento voleva prelevare contanti dallo sportello automatico, una volta che si è sentito dire che lo stesso era guasto, ha preso un coltello di piccole dimensioni e si è scagliato contro il vigilante. Una volta accoltellata la guardia giurata, si è introdotto all’interno dell’ufficio postale ed ha preso in ostaggio una consulente.

Il vigilante, capito quanto accaduto, è riuscito a bloccare il malvivente. Nel frattempo sono stati allertati i carabinieri che, intervenuti sul posto, lo hanno arrestato.

Al momento l’ufficio postale è chiuso e la donna presa in ostaggio è sotto choc.

