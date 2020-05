Giugliano, un’altra tragedia in strada: incidente auto-scooter, morto centauro

GIUGLIANO IN CAMPANIA – Incidente mortale in via Staffetta, sulla fascia costiera di Giugliano. E’ accaduto pochi minuti fa, nei pressi di un autolavaggio. A scontrarsi un’auto ed uno scooter sull’incrocio con via Torremagna. Fatale per il conducente del ciclomotore l’impatto tra i due veicoli.

Lo scooter ha impattato per cause in fase di accertamento contro un SUV di colore rosso.

Un’altra vittima, dunque, sulle strade di Giugliano, a distanza di poche ore dalla scomparsa di Federica Diana, la 22enne deceduta ieri notte in un tragico impatto tra due auto.