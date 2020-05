Giugliano, un’altra tragedia in strada: incidente auto-scooter, morto agente di polizia

GIUGLIANO IN CAMPANIA – Incidente mortale in via Staffetta, sulla fascia costiera di Giugliano. Poco prima delle ore 13, nei pressi di un autolavaggio, un’auto ed uno scooter si sono scontrate sull’incrocio con via Torremagna. Fatale per il conducente del ciclomotore l’impatto tra i due veicoli.

La vittima è un agente di polizia Gaetano F. di 46 anni in servizio a Napoli ma residente a Licola. L’uomo è morto sul colpo, inutile l’intervento dell’ambulanza. Il personale paramedico non ha potuto fare altro che constatare la morte dell’uomo.

Lo scooter ha impattato per cause in fase di accertamento contro la fiancata sinistra del SUV Hyundai di colore rosso. L’auto usciva da via Torremagna e lo scooter, invece, proseguiva su via Staffetta.

Sul posto gli uomini della Polizia Municipale di Giugliano che stanno effettuando tutti i rilievi per risalire alla giusta dinamica del sinistro.

Un’altra vittima, dunque, sulle strade di Giugliano, a distanza di poche ore dalla scomparsa di Federica Diana, la 22enne deceduta ieri notte in un tragico impatto tra due auto.