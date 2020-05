By Giovanna Iazzetta

Ha combattuto come una leonessa fino alla fine

GIUGLIANO – La Terra dei Fuochi continua a mietere vittime. L’ultima è Nicoletta Mallardo, 45 anni, che ha combattuto per un lungo periodo contro un cancro, che ha avuto la meglio su di lei.

Tanti i messaggi di cordoglio sui social per la famiglia e per il marito vice presidente dell’Atletica di Giugliano: “L’atletica Giugliano e vicina al vice presidente Franco Tesone per la perdita della cara moglie Nicoletta nonché nostra Atleta e organizzatrice della gara di Giulgiano”.

