By Giovanna Iazzetta

L’uomo, per cause ancora da accertare, pare abbia perso il controllo dell’auto

CASERTA – Incidente mortale avvenuto questo pomeriggio sulla strada statale 7 all’altezza dell’uscita Castel Volturno in direzione Modragone. L’uomo alla guida della sua Fiat grande Punto, per cause ancora da accertare, ha sfondato il guardrail ed è volato giù dal viadotto.

Le condizioni di P.Cippoletta, 50enne di Qualiano, P.C erano da subito apparse drammatiche; l’uomo è deceduto alla clinica Pineta Grande di Castel Volturno.

IMMAGINE DI REPERTORIO